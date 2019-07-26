Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен посетить столицу Латвии Ригу, сообщила пресс-служба белорусского президента после его встречи с главой латвийского МИД Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу.

«Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу», — сказано в сообщении.

Лукашенко также отметил, что Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией. «Показатель белорусско-латвийских отношений почти в $600 млн — очень маленький с учетом имеющихся возможностей, убежден Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

«Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось, в начале июля посол Беларуси в Латвии Василий Маркович сообщил, что визит Лукашенко в Ригу подготовлен, но отложен. «Визит готовится, но пока отложен: у вас были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график. Но могу сказать, что Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично», — сказал Маркович в интервью латвийскому журналу «Открытый город».

Ранее обе стороны – белорусская и латвийская – сообщали о проработке визита Лукашенко в Латвию, но не уточняли его сроки.

Приглашение посетить с визитом эту страну в феврале прошлого года президенту Беларуси передал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

В июле прошлого года на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что белорусская сторона заинтересована провести визит на высшем уровне в Латвию, однако визит ради визита не самоцель. «Мы говорили, в каких условиях этот визит возможен. Важна результативность этого визита, его субстантивное наполнение. Поэтому мы будем спокойно работать над подготовкой», — отметил он.

Сам Лукашенко на встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом в ноябре 2018 года заявил, что он «обязан» посетить Латвию.