На встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Александр Лукашенко высказался про отношения Беларуси с Россией.

По словам президента, Беларусь хочет хороших отношений с Евросоюзом и США, но прекращать сотрудничество с Россией не намерена.

Никогда и ни за какие деньги не будем рвать отношения с братской Россией, — отметил Лукашенко.

В то же время глава государства высказался про отношения с Западом, Китаем и США. Белорусская сторона не будет поступаться своими принципиальными интересами в сотрудничестве с данными партнерами.

Лукашенко поставил точку и в рассуждениях о том, что Беларусь от кого-то зависит.

Весь мир взаимозависим. Мы от кого-то зависим, вы от кого-то зависите, — считает президент.

По словам белорусского лидера, пока он президент, Беларусь будет оставаться независимым и суверенным государством.