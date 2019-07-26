Национальный банк Беларуси к концу 2019 года ожидает стабилизации инфляции вблизи 5%. Об этом шла речь на расширенном заседании правления Национального банка 25 июля, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В I полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, что было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Ожидается дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Сложившиеся в II квартале 2019 года монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, в целом сохраняли свой нейтральный характер.

Для сохранения финансовой стабильности в I полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы.

«В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики», — отметили в Нацбанке.