«Имею два высших, мою полы, могу зарабатывать 3000$». Гомельчанка, уехавшая в Израиль, рассказала, почему никогда не вернется в Беларусь

Светлане 25 лет. Родилась в Гомеле, тут же получила образование: высшее экономическое и юридическое. Однако зарплаты молодого специалиста в 150$ ей показалось мало. Решив раз и навсегда изменить свою жизнь, она рванула в Израиль: не только ради заработка, но и строить личную жизнь. «Я постараюсь сделать все, чтобы никогда не вернуться в Беларусь», — твердо говорит она.

С тех пор прошло полтора года. Света обустроилась на новом месте и даже планирует в ближайшем будущем выйти замуж. Как она перенесла переезд, чем ее встретил Израиль, сколько зарабатывает на жизнь и почему местные жители отправляются в туры за невестами — обо всем этом Светлана рассказала в интервью «Сильным Новостям».

Первые шаги к новой жизни

Уехать из Беларуси Света хотела всегда. Страна не имела значения. Однако родители настаивали на получении высшего образования, с чем девушка не могла не согласиться. Дальше — распределение и смешная зарплата. Когда же с отработкой было покончено, Света собрала чемоданы и улетела. Больше в стране ее ничего не держало.

Но все было не так уж и легко. Нельзя просто купить билет в один конец и умчаться в счастливое будущее.

— Впервые в Израиль я прилетела ненадолго, осмотрелась, что да как, и, вернувшись в Гомель, всерьез задумалась о миграции. Не имея еврейских корней, гражданство получить очень сложно. Чтобы достичь этой цели, нужно пройти несколько этапов. Начала я с того, что и все трудовые мигранты: подала документы на получение политического убежища, которые позволяют легально находиться и работать в стране от года до трех лет.

Документы в Израиле даются на неопределенный срок, но периодически их нужно продлевать, пока в один из дней тебя не депортируют из страны. В основном происходит именно так, и люди, приезжающие на заработки, прекрасно об этом знают. Как правило, легально тут задерживаются на год-два, дальше — с нарушением закона. Но результат всегда один — депортация.

Почему Израиль?

Приехав в Израиль впервые, Светлана воодушевилась.

— Я ощутила себя дома. Здесь совсем другая ментальность, другой уровень и качество жизни. Люди живут иначе, — вспоминает девушка. — Жизнь тут идет тихо и размеренно. Никто никуда не спешит. Простая жизнь какая она есть. Здесь я нашла себя, свой ритм, свой темп. Мне близка эта ментальность, мне здесь просто хорошо. Я душевно спокойна и счастлива.

«Мою полы и получаю 1500$ в месяц»

В Израиле Светлана работает уборщицей. Это низкоквалифицированный труд, но он дает ей возможность заработать на достойную жизнь. Оказавшись в новой стране, девушка весьма скептически отнеслась к подобной работе.

«Я, вся такая молодая и талантливая, была в совершенно другом настроении. Я видела девочек, зарабатывающих 3000$, но не понимала, как можно мыть полы. Я надеялась, что смогу организовать себе будущее в Беларуси», — так думала Света три года назад. Сегодня же все по-другому. Она признается, что взять в руки тряпку было нелегко, но она привыкла. Осознав, что теперь может многое себе позволить, она поняла, что хочет остаться тут навсегда.

— Моя полы тут, я чувствую себя человеком, у которого есть все. Я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы никогда не вернуться в Беларусь, в этот гнет и серость.

На первых порах девушка работала в двух гостиницах. Была эйфория от суммы, которую каждый день она клала в карман, и это покрывало тяжесть труда. Однако и без обмана не обошлось — в первые месяцы ее «кинули». Сделал это каблан (посредник между работодателем и рабочим — ред.). Дело в том, что, прилетев в страну, у человека нет полноправного разрешения на работу, а на его получение уходит в среднем три месяца. Поэтому приходиться работать нелегально, прибегая к помощи посредника. От обмана с его стороны никто не защищен, жаловаться будет некуда. Но, понимая это, многие все равно рискуют.

Позже Света ушла в офис — это тоже уборка, но немного другая специфика. «Скорее поддержание приятного вида», — поясняет она.

Девушка не ставит цель заработать много, поэтому особо не усердствует и получает 1500$ в месяц. Этой суммы ей хватает, чтобы вполне прилично жить, снимать жилье, хорошо питаться, покупать вещи и путешествовать. У нее всегда есть деньги на «черный день», которые она отложила, когда работала чуть больше, но пользоваться ими она в ближайшее время не планирует.

Сколько зарабатывают приезжие?

Минимальная зарплата — 30 шекелей в час, это примерно 8$. В основном это уборка, заводы, русские магазины, метапелет (уход за пожилыми людьми — ред.). Это самые популярные направления, где не нужен язык и специальная подготовка.

Начинают, как правило, с гостиниц — горничной. Есть множество плюсов у этой работы. Во-первых, с трудоустройством помогает каблан. Во-вторых, недорогое жилье, иногда селят при гостиницах, но это редко. В-третьих, бесплатное питание, обильное, как у отдыхающих. В-четвертых, чаевые. И приятный бонус для девушек: туристы часто забывают косметику, одежду, еду — это что-то типа своеобразного шопинга.

Если работать по 8 часов в сутки пять дней в неделю — это минимум 1400$. При желании можно иметь больше, что люди, приезжающие на заработки, и делают. Часто они работают по 12 часов, иногда — по 16. В гостиницах за переработку доплачивают: после 8-часового дня платят 125%, если выходишь в шабат (суббота — ред.) либо другой праздник — 150%. В той же гостинице, выйдя в шабат, можно получить больше 100$. В Беларуси я зарабатывала в месяц ненамного больше.

Если убирать частные дома, то заработок выше. Те, кто приходят в такие семьи, в месяц имеют 3000$. Но требования выше: на страже стоит хозяин и все за тобой перепроверяет. Если работать в частном доме с проживанием, то денег будет меньше: тебя обеспечивают отдельной комнатой, питанием, но и свободы тоже лишают — 6 дней в неделю ты предоставлен этой семье.

Парни обычно работают на стройках. Если речь о сварщиках или токарях, то они могут устроиться на более высокооплачиваемую работу и получать в районе 40-45 шекелей в час.

… и сколько тратят?

Чтобы оказаться в стране трех религий, людям приходится копить. Они должны взять тур, либо заранее купить билет туда и обратно, чтобы пройти таможню. Попасть в Израиль можно только в качестве туриста и придется попотеть, чтобы убедить в этом сотрудников аэропорта и пограничной службы. Однако если ты попал все-таки в Израиль, то вложенные деньги быстро окупятся.

Люди, приезжающие на заработки, отправляют домой минимум 1000$ в месяц. Бывает и больше — все зависит от работоспособности и того, как быстро хочешь накопить n-ную сумму и вернуться домой. Такие люди обычно не тратятся. Например, снять комнату на двоих стоит в районе 500$, если приехал один — 400$. Поэтому многие рабочие в целях экономии селятся по двое. На израильские деньги это очень дешево.

Цены на питание, в сравнении с Беларусью, высокие, но по местным меркам — недорого. Конечно, зависит от того, кто сколько тратит, но в среднем еда на месяц обходится в 250$.

Медицинскую страховку оплачивает работодатель, это удерживают из зарплаты. Она покрывает все, кроме зрения и стоматологии. Имея страховку, идешь в больничную кассу, попадаешь на прием, сдаешь анализы, получаешь лекарства — и все это совершенно бесплатно. Да, даже за таблетки платить не нужно. Страховка все покрывает, и это несомненный плюс.

Зато зубы придется лечить за свой счет, и это безумно дорого. Мой рот мне насчитали на 5000$. Надеюсь, со временем все сделаю, но пока по чуть-чуть, постепенно.

О людях

Оказавшись в Израиле, нужно было налаживать новые контакты: как с местными жителями, так и с коллегами из Беларуси, России и Украины. О израильтянах Света отзывается очень тепло:

— Люди всегда улыбаются, всегда помогут. Нет вечно недовольных и злых лиц. Не важно, горничная ты или директор — все на равных и все к тебе относятся по-человечески. В Беларуси же все не так. У нас людям неловко за маленькие должности. Уборщица в Беларуси — это необразованная неудачница. Таков уж стереотип. Здесь такого нет. У меня два высших образования, и я мою полы. Тут этого никто не стесняется.

Коллеги Светы, к слову, тоже образованные люди. Кто-то был на родине бухгалтером, кто-то инженером, но максимум, на который они могли рассчитывать, как молодые специалисты, не превышал 200$.

Мужская половина израильтян не равнодушна к нашим девушкам. Многие даже устраивают туры за невестами. По словам Светы, наши девушки более покладисты, красивее, аккуратнее, интереснее, в то время как израильтянкам свойственна завышенная самооценка, они холодны и многие из них грязнули.

И, наконец, о приятном. Об отдыхе

Увы, но люди, которые приехали зарабатывать, не всегда имеют возможность отдыхать. Отпахав 12 часов, им уже не до моря. В целом же, тут очень хорошо.

Страна небольшая, гораздо меньше Беларуси. Я путешествую каждый шабат, и постоянно находятся новые места. Здесь около 400 заповедников. Природа самого разного характера: на юге — пустыня, на севере — буйная зелень. Тут чудесные водоемы, три моря: Красное, Мертвое и Средиземное.

Здесь моя жизнь намного ярче. Я учу языки: подтягиваю английский и иврит. Путешествую по стране, знакомлюсь с людьми, постоянно сталкиваюсь с новой культурой и мировоззрением.

Тяги к Беларуси у меня нет. Пусть тут можно заработать на квартиру, машину, но это не главное. Важно — иметь возможность обеспечивать себя каждый день. В Гомеле такой возможности нет.