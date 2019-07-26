Литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера к дальнейшей борьбе за контракт на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.

Предложение KRS на тендер оказалось самым низким по стоимости (75 млн долларов), но из-за участия белорусов оно не соответствует критериям национальной безопасности, сообщают литовские СМИ.

О соответствующем заключении, которое сделал и направил в тендерную комиссию Департамент государственной безопасности Литвы (VSD), сообщил руководитель строительной компании KRS Дариюс Вилимас.

Как отметил бизнесмен, белорусская компания была выбрана в качестве возможного партнера, потому что является одним из лучших строителей газопроводов на постсоветском пространстве. Но после получения письма VSD, комиссия решила, что для страны существует угроза, передают литовские СМИ слова Дариюса Вилимаса о причинах исключения его компании из дальнейших торгов за один из крупнейших проектов в истории газотранспортной отрасли Литвы. По словам бизнесмена, подготовительный период, который длился около года, стоил компании крупной суммы, но «законы есть законы».

Как сообщается, документы на торги подали четыре альянса литовских компаний и их иностранных партнеров, а также строители из Испании и Греции. В задачу потенциального победителя торгов, который будет определен в течение августа этого года, входит сооружение газопровода протяженностью 165 километров и диаметров 700 миллиметров на литовской территории – от компрессорной станции Яуниунай в Ширвинтском районе до литовско-польской границы в Ладзияйском районе. Планируется начать строительство в октябре этого года и завершить к концу 2021 года. Заказчиками проекта являются газотранспортные компании Литвы и Польши – Amber Grid и Gaz-System.

Белорусская компания «Белтрубопроводстрой», которая потеряла возможность получить этот заказ, имеет опыт строительства в Литве. В частности, она строила отвод газопровода к Вильнюсу в советские времена. В число важнейших проектов, реализованных ею в течение последних пяти лет, входит и строительство газопровода-отвода методом наклонно-направленного бурения через реку Юра для Lietuvos dujos.

Другие объекты, построенные «Белтрубопроводстрой» в этот период, находятся в Беларуси, России и Латвии.