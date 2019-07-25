Ожидается, что 50% средств на утепление домов будут предоставлены государством, а вторую половину оплатят жильцы. Это предусмотрено проектом соответствующего указа, который скоро может быть подписан.

50% средств на утепление домов даст государство

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза

Геннадий Акстилович сообщил журналистам в Национальном пресс-центре, что, согласно проекту указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда, государство может софинансировать до 50% затрат на работы по тепловой модернизации жилых домов.

«Основная концепция, заложенная в проект указа, это социально ориентированный подход. Предполагается, что до 50% средств на тепловую модернизацию или иные энергоэффективные мероприятия, будет софинансировать государство», – сказал Геннадий Акстилович.

Он пояснил, что решение об утеплении жилого дома зависит только от собственников квартир и нужно будет согласие 2/3 собственников.

Представитель Минжилкомхоза добавил, что документом предусматривается поддержать социально уязвимые категории населения за счет безналичных жилищных субсидий и рассрочки платежей.

Геннадий Акстилович отметил, что подготовка указа вышла на завершающую стадию и ожидается, что он скоро будет подписан.