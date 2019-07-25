В Нижней Саксонии погиб белорусский дальнобойщик

Во вторник 23 июля на автобане A7 у немецкого города Хильдесхайм произошло ДТП, в результате которого погиб 36-летний белорусский водитель. Об этом сообщают местная полиция и СМИ.

Авария случилась около 7.20 утра. Наш соотечественник остановил грузовик на обочине дороги из-за проколотой шины. На место прибыли полицейские, которые оставили свой автомобиль сбоку позади фуры и для безопасности обозначили территорию предупредительными щитами.

По какой-то причине водитель следовавшего в том же направлении другого грузовика не увидел препятствия и протаранил полицейский автомобиль, вмяв его в заднюю часть аварийной фуры. Двое стражей порядка, находившихся вне машины, успели отскочить. Белорус же, собиравшийся чинить колесо, – нет.

Дальнобойщик оказался зажат между своим грузовиком и полицейским автомобилем. С тяжелыми ранениями он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.