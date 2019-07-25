В УГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что в Бресте пенсионерка выпала из движущегося автобуса.

В управлении рассказали, что происшествие случилось 24 июля примерно в 12:25 в Бресте на улице Орджоникидзе.

Предварительно установлено, что средняя дверь городского рейсового автобуса во время движения оказалась незапертой. Пассажирка (1932 г.р) через нее выпала на проезжую часть, а автобус наехал на женщину задним колесом.

Пенсионерка с серьезными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение. Проводится проверка.