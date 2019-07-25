На участке железной дороги Орша-Витебск 24 июля с рельсов сошли 15 цистерн грузового поезда, была обнаружена утечка пропана. Сегодня утечка ликвидирована, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

По состоянию на 8.00 25 июля, утечка ликвидирована, работники МЧС наложили специальный бандаж.

В настоящее время завершено обследование цистерн. Утечка была обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки была создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 вагона поезда отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет. На месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС.

Пассажирам двух дизель-поездов (442 человека) были предоставлены автобусы и организована их доставка. Жители двух ближайших садоводческих товариществ «Железнодорожник» и «Березка» (всего там находились 64 человека) были эвакуированы в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения. Часть людей выехала на личном транспорте в свои места постоянного проживания. Размещение в пункте не потребовалось.

На месте работают 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда. В готовности находится дополнительная инженерная техника МЧС. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн.

При сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда повреждены 150 м однопутного железнодорожного полотна и бетонное ограждение остановочного пункта. Движение поездов на данном участке остановлено, составы следуют в объезд поврежденного участка железной дороги.

Как сообщалось, 24 июля в 18.43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье. Причина происшествия устанавливается.

Фото Александра Хитрова