В Беларуси снизили оплату труда строителей. Так, с 24 июля до 6,94 рубля сократили размер одного человеко-часа для рабочих-строителей четвертого разряда при строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работах. В Минстройархитектуры это решение поясняют желанием стимулировать рост производительности труда. Примечательно, что размер одного человеко-часа для строителей повысили с 1 января этого года, чтобы сдержать отток кадров за границу. Теперь же этот показатель снизили.

«Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально», — потребовал президент, когда критиковал правительство из-за проблем с кадрами в строительстве. Он поручил поднять зарплаты строителям и уравнять их заработки по регионам, чтобы те не уезжали за границу. В Минстройархитектуры признали: в соседних странах заработки строителей выше до 6 раз, чем у нас. В итоге с 1 января власти подняли цену одного человеко-часа рабочего четвертого разряда, зарплаты, как планировали, должны были вырасти в среднем на 30-35%. Однако сейчас в ведомстве приняли решение снизить размер этой оплаты.

Напомним, цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ с 1 января выросла до 7,03 рубля, а при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля. До повышения цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляла 6,04 рубля. С 24 июля этот показатель снизили до 6,94 рубля.

В Минстройархитектуры поясняют, что решение «направлено на стимулирование роста производительности труда». В ведомстве отмечают, что «речь идет о сметной заработной плате работников, а не фактической». Проще говоря, строитель сможет получить прежнюю зарплату, если выполнит больший объем работы.

«Документ вступил в силу 24 июля и распространяет свое действие на разработку сметной документации только по вновь начинаемым объектам», — уточняют в Минстройархитектуры.