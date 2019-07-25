Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции.

Археологам удалось найти череп кроманьонца, жившего более двух сотен тысяч лет назад. Это говорит о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки.

«Один из черепов, который был найден в пещере Апидима, принадлежал неандертальцу, а второй – был ранним представителем нашего вида. Его открытие говорит о том, что наши предки покинули Африку раньше, и распространялись по Старому Свету быстрее, чем мы предполагали», — заявила Катерина Харвати (Katerina Harvati) из университета Тюбингена (Германия).

До недавнего времени учены и считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

Последний открытия и изучения свидетельствуют о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в заброшенной шахте в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.