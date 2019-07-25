Минская милиция выставила новые исковые требования к организаторам Дня Воли-2019, оценив свои услуги в 8013 рублей.

Такую цифру 25 июля озвучил юрисконсульт управления финансовой службы и тыла ГУВД Мингорисполкома Денис Зиновенко в суде Московского района Минска.

На вопрос судьи Ольги Гусаковой: на следующее заседание вы собираетесь выставлять новые исковые требования? – представитель ГУВД ответил утвердительно.

В начале судебного процесса сумма иска составляла 7259 рублей с учетом пени. Таким образом аппетиты милиции выросли почти на 400 долларов.

Судья Ольга Гусакова перенесла судебное заседание на 1 августа, поскольку ГУВД выставило новые исковые требования (с учетом пени), но не ознакомило с ними ни суд, ни ответчиков.

Сторону ответчика сегодня в суде представлял председатель Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игорь Борисов. Председатель ОГП Николай Козлов, руководитель «Руха за свабоду» Юрий Губаревич и представитель БХД Ольга Ковалькова на заседание не явились.

— После печально знаменитого постановления Совмина милиция превратилась в коммерческую организацию и делает деньги из воздуха. Тот факт, что милиция на каждое судебное заседание выставляет новые требования, свидетельствует о том, что никакого мирового соглашения не будет, — поделился впечатлениями с «Белорусским партизаном» Игорь Борисов. – Это политическое дело и рассматриваться будет в рамках существующего законодательства, эмоции не влияют на окончательный результат и не расширяет территорию нашей свободы.