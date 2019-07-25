Российский танкер «Neyma» был задержан в Керченском проливе в ответ на блокирование Россией украинских кораблей в этой акватории, сообщает СБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Керченском проливе российский танкер «Neyma». Об этом сообщает в четверг, 25 июля, пресс-служба СБУ.

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Российский танкер был задержан за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, в настоящий момент СБУ готовит ходатайство об аресте, говорится в документе. «Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «Neyma», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Название танкера было изменено на «Nika Spirit»

По результатам расследования военной прокуратуры Украины СБУ сообщила о том, что в причастности к данному инциденту подозреваются 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и один генерал-полковник.

Как утверждают сотрудники СБУ, именно танкер «Neyma» был использован Россией для блокировки украинских кораблей в 2018 году. В ходе данного инцидента тогда были задержаны 24 украинских моряка.

По данным пограничной службы Украины, имя танкера было впоследствии изменено на «Nika Spirit», однако по данным международной системы EQUASIS его удалось идентифицировать.

После задержания российского танкера группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников изъяла имеющиеся на нем документы и записи телефонных переговоров времен конфликта 2018 года, а также провела допрос экипажа с целью установить обстоятельства конфликта.

Задержание украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера и буксир в Черном море на подходе к Керченскому проливу. Они пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько украинских моряков, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов — в общей сложности 24 человека — были арестованы.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за «пересечение государственной границы РФ» и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.