Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.

Об этом глава государства заявил при посещении производственного цеха «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» во время рабочей поездки в Ветковский район, передает БЕЛТА.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал президент.

Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

«Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — подчеркнул глава государства.