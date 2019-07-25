Борис Джонсон, только что вступивший в должность премьера, в течение вечера сформировал новый кабинет министров.

Ключевые должности в нем получили евроскептики, от жестких, как, к примеру, бывший глава МВД Саджид Джавид , ставший министром финансов, до сравнительно умеренных, как Доминик Рааб, бывший переговорщик по «брекситу», получивший в этом кабинете портфель министра иностранных дел.

Вот что заявил новый казначей (так еще называется должность министр финансов Соединенного Королевства) — «Премьер-министр обозначил приоритеты своей политики, главным из которых стал выход в обозначенный срок из ЕС. «Брексит» даст нам невероятные экономические преимущества в будущем, и это то, над чем я намерен работать».

Доминик Рааб ушел из правительства Мэй, будучи министром по делам «брексита», поскольку не был согласен с некоторыми положениям сделки, которую глава предыдущего кабинета представляла как не имеющую альтернативы.

Новый глава внешнеполитического ведомства сообщил, что «мы хотели бы выйти из Евросоюза в конце октября, имея ратифицированное соглашение, мы по-прежнему рассматриваем ЕС как наших друзей и партнеров, но процесс «брексита» необходимо завершить, а сам факт осуществленного выхода, как я думаю, окажет положительное воздействие».

Известная депутатка от тори и убежденный евроскептик Прити Пател была назначена министром внутренних дел.

«Вместе с портфелем главы этого ведомства мною была получена обязанность следить за безопасностью нашей страны, за благополучием соотечественников и бороться с преступностью, которая захлестывает улицы наших городов», — таким было ее первое заявление в этой должности.

Джонсон расстался с главным политическим тяжеловесом предыдущего кабинета Филипом Хэммондом, занимавшего должность министра финансов. Его отставка была запланирована, поскольку Хаммонд считал неприемлемым выход из ЕС без сделки.

Должности лишился и Джереми Хант, бывший соперником Джонсона на партийных выборах.

Пенни Мордонт, короткое время пробывшая на посту главы оборонного ведомства, также лишилась министерской должности.