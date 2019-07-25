Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Об этом проинформировали в пресс-службе президента Республики Беларусь.

Глава государства посетил производственный цех «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино». Там он поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша».

Что касается «Гомсельмаша», поручение Турчину — подключайте правительство и немедленно разбирайтесь. «Гомсельмаш» всегда был, есть и будет в стране, — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что лет 20-25 назад его убеждали, что республике не нужны комбайны, а предприятие можно продать.

Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться, — отметил белорусский лидер.

По его словам, предприятие следует как можно быстрее вывести на рентабельность. Необходимо разработать ту стратегию развития, которая позволит в 2020 году не говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане.

На этом предприятии надо приводить к власти молодежь, — заметил Александр Лукашенко.