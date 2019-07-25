Кибервирус начал атаковать белорусские предприятия всех форм собственности.

Что представляет собой этот вирус?

Как рассказали в МВД, на электронную почту поступает письмо якобы от деловых партнеров, которое может выглядеть как план, отчет, счет-фактура и так далее.

Однако вместе с этим присылается прикрепленный файл «*.ехе», в котором находится вирус.

При открытии этого файла операционная система компьютера сразу начнет обновляться. В это время программа будет составлять фиктивное платежное поручение на перевод денег на расчетный счет мошенникам.

На данный момент уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай был в Минске, где фирма лишилась 14 тысяч рублей.

Правоохранители настоятельно рекомендуют не открывать и не скачивать прикрепленные к письму файлы, если вы не уверены в отправителе.

Также нельзя оставлять электронный ключ в компьютере. Следует своевременно обновлять антивирусное ПО.