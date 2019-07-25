В Минобразования пообещали расширить льготы для поступления в вузы для тех белорусов, кто отслужил в армии.

Министр образования Игорь Карпенко 24 июля сообщил, что ведомство намерено расширить список льгот для поступления в белорусские вузы отслужившим в армии. «Сегодня есть некоторые преференции при поступлении в учебные заведения для тех, кто отслужил в Вооруженных Силах. В последующем льготы планируется расширить», — заявил министр.

Например, без конкурса будут зачисляться на отдельные факультеты вузов Минобороны и в ряд других силовых высших учебных заведений те, кто в год прием был уволен в запас и имеет рекомендацию от воинской части. Льготы получат и те, кто до армии отучился в ПТУ, а потом планирует поступать на заочное отделение по специальности.

Планируется предоставлять льготы в получении общежития обучающихся в вузах и ссузах тем, кто отслужил в армии.