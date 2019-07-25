Ссору, которая привела к нападению на белорусского дипломата в Турции, могло вызвать недовольство поведением детей во дворе со стороны стрелявшего. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению вчера вечером около 20.00 по местному времени, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. В подъезде его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

«Проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах произошедшего. На наш взгляд, нет никакой политической подоплеки, — отметил Владимир Макей. — Вероятно, сказалось недовольство нападавшего поведением детей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел психологический всплеск».