Директор одного из оздоровительных центров в Минском районе обвиняется в получении взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Минской области.

Сотрудники ОБЭП задержали руководителя оздоровительного центра на территории базы после того, как он получил взятку в размере 750 рублей. За незаконное денежное вознаграждение он обязался лоббировать интересы одной фирмы.

Правоохранители выяснили, что директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в процедурах закупок и привлечении в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ.

В отношении директора возбудили уголовное дело, его имущество арестовано до решения суда. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений в государственном учреждении.