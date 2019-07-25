Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что раненый советник посольства Беларуси в Турции перенес операцию.

По его словам, в дипломата выстрелили пять или шесть раз. После нападения его доставили в реанимационное отделение больницы и провели операцию. Операция прошло успешно, доктора надеются, что в четверг пострадавшего переведут из реанимации в общее отделение, сообщает Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул, что за ситуацией следит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я был на встрече с президентом, когда появились эти новости. Министр внутренних дел, Министерство внутренних дел, начальник полиции, все заместители министров следят за ситуацией», – сказал Чавушоглу. Он также обсудил инцидент по телефону со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Чавушоглу заявил, что, по данным следствия, нападение носит криминальный характер. «Политические или другие мотивы исключены», – сказал глава турецкого МВД.

Вечером 24 июля на советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева напал сосед, гражданин Турции, отставной военный. Он несколько раз выстрелил в дипломата, а потом застрелился сам.