В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома одолел норвежский «Русенборг» — 2:1.

БАТЭ — РУСЕНБОРГ — 2:1

БОРИСОВ. «Борисов-Арена». Начало в 20.00. 12696 зрителей.

Судья — Сандро Шерер (Швейцария).

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Туоминен, 85), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Мукам, 78), Симович.

Запасные: Черник, Йонассен, Березкин, Бессмертный, Ходжаниязов.

РУСЕНБОРГ: Хансен, Хеденстад, Мелинг, Региниуссен, Йенсен (к), А.Конрадсен, Де Ланлай (Хелланд, 77), Седерлунд, Ховланд, Акинтола (Адегбенро, 64), Лундемо.

Запасные: Эстбе, Денич, Трондсен, Вальсвик, Осен.

ГОЛЫ: 1:0 — Стасевич (5). 1:1 — Конрадсен (25). 2:1 — Скавыш (51).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Де Ланлай (4). Хеденстад (13).