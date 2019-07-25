В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома одолел норвежский «Русенборг» — 2:1.
БАТЭ — РУСЕНБОРГ — 2:1
БОРИСОВ. «Борисов-Арена». Начало в 20.00. 12696 зрителей.
Судья — Сандро Шерер (Швейцария).
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Туоминен, 85), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Мукам, 78), Симович.
Запасные: Черник, Йонассен, Березкин, Бессмертный, Ходжаниязов.
РУСЕНБОРГ: Хансен, Хеденстад, Мелинг, Региниуссен, Йенсен (к), А.Конрадсен, Де Ланлай (Хелланд, 77), Седерлунд, Ховланд, Акинтола (Адегбенро, 64), Лундемо.
Запасные: Эстбе, Денич, Трондсен, Вальсвик, Осен.
ГОЛЫ: 1:0 — Стасевич (5). 1:1 — Конрадсен (25). 2:1 — Скавыш (51).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Де Ланлай (4). Хеденстад (13).