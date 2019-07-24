В Слонимском районе при столкновении двух легковушек пострадали семь человек, в том числе и трое детей.

Авария произошла на трассе Слоним — Косово возле деревни Деревянчицы. По предварительной информации, 54-летний водитель из Лиды на Opel обгонял грузовик. Автомобилист не рассчитал скорость и расстояние, и его Opel столкнулся с BMW, за рулем которого была 27-летняя жительница Слонима. На место аварии прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.

Известно, что пострадали водитель BMW и ее дети двух и трех лет, которые во время движения находились в детских сиденьях и были пристегнуты. Также получила травмы 16-летняя сестра женщины-водителя.

В Opel травмы получили пассажиры: 32-летняя женщина из России, ее 7-летний сын и 31-летний сын водителя.

Всех пострадавших доставили в больницу. Водителю Opel оказана помощь без госпитализации.