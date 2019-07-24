Сокращение отпуска по уходу за ребенком с 3 лет до 2 в ближайшее время в Беларуси не планируется, сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко на пресс-конференции в Минске в среду.

«В Национальном собрании даже речи не шло о сокращении отпуска по уходу за ребенком», — сказал Дашко, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Запад».

Аналогичное мнение высказала консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш. «Мы не ведем речь о сокращении данного отпуска», — заявила она.

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить его на один год предложил в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

Отпуск по уходу за ребенком в Беларуси составляет 3 года и является одним из самых длительных в мире. В большинстве стран после рождения ребенка матери предоставляют оплачиваемый отпуск сроком на 1-1,5 года.