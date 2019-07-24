Научные сотрудники из Королевского общества здравоохранения Британии узнали, как Instagram влияет на психику пользователей.

В итоге было установлено, что Instagram представляет серьезную опасность для психики.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1479 добровольцев, возраст которых варьировался от 14 до 24 лет.

В ходе исследования им задавали вопросы о популярных платформах: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter и YouTube.

Испытуемые должны были рассказать о своем самочувствие при использовании социальных сетей, например, о тревоге, депрессивном состоянии и раздражительности.

Выяснилось, что самыми безопасными являются YouTube, далее следует Twitter и Facebook.

Больше всего негативных отзывов пришлось на Instagram, добровольцы утверждали, что он провоцирует депрессию, чувство одиночества, а также тревожности.