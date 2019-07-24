Третий день соревнований в Баку принес белорусам две медали

Всего в копилке белорусской команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку восемь наград.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РБ, 23 июля в третий соревновательный день на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале белорусские спортсмены выступили в семи видах спорта. Самыми успешными оказались представительницы женской борьбы.

Кристина Здункевич и Яна Третьяк стали чемпионками фестиваля. По хорошей традиции вечером девушек поздравляла команда в Деревне атлетов.

Юношеская сборная по волейболу одержала первую победу, разгромив команду Азербайджана. Метательница молота Мариола Букель с первой попытки выиграла квалификацию и отобралась в финал соревнований.

После трех соревновательных дней в копилке белорусской команды восемь наград (3-0-5). Все медали завоевали борцы.

24 июля, в четвертый соревновательный день, белорусские атлеты заявлены в шести видах спорта.

Мужская и женская команды по волейболу сыграют заключительные матчи в групповом раунде. В борьбу вступят представители дзюдо (юноши и девушки), где разыграют 4 комплекта наград. Представительницы спортивной гимнастики начнут состязания в многоборье в отдельных видах. Продолжат состязания и разыграют награды пловцы и легкоатлеты. Представительницы тенниса продолжат соревнования в одиночном и парном разряде в третьем круге.

Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси