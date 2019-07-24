Грузоотправители смогут получить выплаты в размере не более 15 долларов за баррель некондиционной нефти.

Совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в «Дружбе» на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти, сообщает Sputnik.

В апреле в нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России через Беларусь поставляется в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. В течение следующего месяца прокачка «чистой» нефти возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Убыток понесли как потребители, так и грузоотправители.

«Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на баррель некондиционной нефти», — сообщили в среду в компании «Транснефть».

Компания подчеркнула, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

Вопрос компенсации для Беларуси из-за попадания хлорорганики в трубопровод «Дружба» пока не решен. Ее размер оценивает специальная рабочая группа. Концерн «Белнефтехим» в конце мая направлял в Минэнерго РФ оценку по ситуации с поставками загрязненной нефти, однако сумму, которую в Минске планировали получить в рамках компенсации, власти не называли. Как пояснил в конце июня первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, компенсацию Беларуси из-за ситуации определят по итогам года.

Белорусские власти заявляли как о прямых, так и о косвенных потерях из-за ситуации с «Дружбой». Так, на НПЗ в Мозыре вышло из строя оборудование стоимостью в 20 миллионов долларов. Кроме того, на днях глава Минэкономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил о снижении экспорта «Белнефтехима» из-за «грязной» нефти на 800 миллионов долларов.