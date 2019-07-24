Во всей Брестской области нет ни одного бесплатного исправного аппарата, а у «платников» — очередь на октябрь.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

«Пройти МРТ (магнитно-резонансную томографию) в стране с «бесплатной» медициной при жизни — задача всё менее доступная белорусам», — утверждает автор.

В качестве примера он приводит жителя Брестской области Александра Кабанова, родственнику которого срочно необходима эта диагностическая процедура. Александр попытался выяснить, как же на неё попасть. И был удивлен, пишет NEXTA.

Оказывается, во всём областном центре с населением в 344 тысяч человек нет ни одного исправного аппарата! А на те, что есть (платные) — очередь… на октябрь! Не работает аппарат и в больнице Барановичей.

«Когда починят — неизвестно. Денег нет. МРТ ж — не кабинет премьера. Простолюдины и подождать могут», — подводит автор итог.