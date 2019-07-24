В Гродно молодой человек попытался снять деньги в банкомате «Белгазпромбанка», который находится по адресу ул. Великая Ольшанка, 13, а именно в магазине «Евроопт», и все бы хорошо, если бы не одно «но»…

Аппарат со своей задачей справился частично. К большому удивлению гродненца банкомат выдал запрашиваемую сумму купюрами различного номинала образца 2000 года, которые уже давно вышли из обращения.

Как поступил молодой человек с банкнотами, получив такой привет из прошлого, точно не известно. Видимо, он обратился в банк с претензией, так как спустя время прибыли специалисты, которые протестировали данную «машину времени».

Корреспондентам NewGrodno.by стало интересно, каким образом купюры, вышедшие из обращения в 2016 году, могли попасть в кассету, которой был заправлен данный банкомат.

Но вопрос так и остался вопросом. В контакт — центре банка данную ситуацию комментировать отказались, как и отказались соединить с должностным лицом ответственным за обслуживание банковских аппаратов.