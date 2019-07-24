Курс «Семьеведение» предлагается ввести в белорусских школах, сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает БЕЛТА.

«Мы настойчиво выступаем за то, чтобы этот курс был в наших учебных заведениях, поскольку поздние браки и позднее рождение детей, количество разводов — все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», — сказала Жанна Романович.

Она отметила, что в стране высокая степень господдержки семей с детьми. Выплачиваются пособия, принято решение о продлении программы семейного капитала. В Минске только в этом году почти 1 тыс. родителей открыли соответствующие депозитные счета. Решается квартирный вопрос для многодетных семей. Строятся детские сады. Вместе с тем, как считает председатель комитета, одних мер материального стимулирования уже недостаточно. А введение курса способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию.

Жанна Романович в целом отметила важность осознанного не только материнства, но и отцовства.