Компания «Кино-мо Текнолоджис», резидент белорусского Парка высоких технологий, получила престижную премию нидерландско-британской торговой палаты (NBCC) за технологию голограмм HYPERVSN.

«Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории», — подчеркнули в пресс-службе ПВТ.

Определяющими для выбора победителя были такие критерии: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, впечатлять визуально и быть интерактивной.

NBCC (нидерландско-британская торговая палата) — это агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе.

Компания «Кино-мо Текнолоджис» была основана в Минске в 2016 году. Сейчас она сотрудничает со странами и компаниями всего мира.