Телеканал CNN на своем сайте представил «двадцатку» европейских городов, которые отличаются красотой, но пока еще не слишком обласканы вниманием туристов.

В список, помимо турецкой Анкары, французского Оранжа, британского Нориджа, датского Орхуса, бельгийского Антверпена, грузинского Тбилиси, армянского Еревана и других вошел и белорусский Минск.

«Почти полностью уничтоженная во время Второй мировой войны, белорусская столица стала хорошей площадкой для масштабного обновления», – пишет автор материала.

Он добавляет, что сегодня здания города предлагают завораживающее путешествие в давно минувшую эру брутальной архитектуры.

«Туристы могут побродить по огромной, в 7 гектаров, площади Независимости, а потом посмотреть музей Великой Отечественной войны, который посвящен борьбе с нацистскими оккупантами», – говорится в статье.

Составитель перечня также отмечает минские бары, которые, по его словам, уже вошли в легенду.