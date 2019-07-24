Большинство опрошенных белорусов не хотят углубления интеграции с Россией

Более 43% опрошенных белорусов считают, что сейчас углубление интеграции Беларуси с Россией не нужно.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми Белорусская аналитическая мастерская (BAW, Варшава), поделилась с Thinktanks.by.

На вопрос: «Нужно ли сейчас углубление интеграции с Россией?» большинство респондентов (43,1%) ответили отрицательно. В то же время второй по популярности ответ показал, что единодушия в белорусском обществе по поводу сближения с РФ нет. 36,4% респондентов ответили на поставленный социологами вопрос положительно. Еще 20,2% затруднились ответить, а 0,4% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Исследование было проведено в марте 2019 года. Социологи опросили 1060 человек.

Примечательно, что ответы на другой вопрос показали, что белорусов вполне устраивает уже достигнутый уровень интеграции между двумя странами.

По информации, опубликованной «Еврорадио» с ссылкой на тот же самый опрос, 11,1% респондентов ответили, что их вполне устраивает уровень белорусско-российской интеграции, 52,2% — «скорее устраивает». То есть в общей сложности удовлетворенных произошедшим межгосударственным сближением насчитывается 63% респондентов.

Недовольных набралось меньше 5,4%. Столько людей сообщило, что уровень интеграции их совершенно не устраивает. Еще 19,3% опрошенных сказали — «скорее не устраивает».

11,4% респондентов сообщили, что им трудно ответить на вопрос, а 0,6% отказались отвечать.