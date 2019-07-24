Юрист Ко Тиен Хуа выслал РИА Новости официальное заявление, подтверждающее развод бывшего короля Малайзии и российской модели Оксаны Воеводиной. Документ отпечатан на бланке сингапурской юридической конторы, которую возглавляет адвокат.

«Настоящим информируем Вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» в соответствии с законами шариата», — говорится в сообщении.

Также в документе подчёркивается, что 1 июля 2019 года суд выпустил свидетельство о разводе.

Ранее адвокат Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе, несмотря на то, что в настоящее время россиянка живёт в Подмосковье в загородном доме.

«Никакого развода не было, говорю вам со всей ответственностью. Сейчас в Малайзии идет борьба за власть, а против Фариса — информационная война, в которой используют Оксану», — пояснил юрист.

По его мнению, «всё встанет на свои места ближе к осени». Тогда все «мошенники и интриганы будут выведены на чистую воду».

Информация о возможном разводе 26-летней Оксаны Воеводиной и 51-летнего Мухаммадом V появилась в СМИ 15 июля. Позже сведения подтвердила подруга модели — директор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева. Изначально СМИ сообщали, что брак был расторгнут в Шариатском суде Сингапура, однако позже информация была опровергнута самими сотрудниками суда. Ко Тиен Хуа пояснил, что неразбериха возникла из-за того, что на самом деле брак россиянки и экс-короля Малайзии был аннулирован в суде малайзийского штата Келантан.