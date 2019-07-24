На Солигорщине археологи нашли более 2000 артефактов начала нашей эры

Археологи БГУ нашли новые артефакты, подтверждающие гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья.

Более 2000 артефактов II – IV века н.э. были открыты в ходе летней археологической практики первокурсников и магистрантов исторического факультета у деревни Ясковичи Солигорского района Минской области, сообщили в пресс-службе БГУ.

Исследования прошли под руководством сотрудников кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Вадима Белевца и Владимира Гриба, доцента кафедры истории России Виктора Кохновича и заведующего учебной лабораторией музейного дела Виталия Сидоровича.

Научная работа на данной местности ведется второй год и посвящена проблематике этногенеза славян. Найденные артефакты дополняют количество аргументов, подтверждающих гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья.

В нынешнем сезоне археологи обнаружили элементы костюма и украшения конца II–IV вв. н.э., в том числе, с выемчатыми эмалями, серебряный денарий римского императора Луция Вера, отчеканенным в 166 году, керамические и глиняные изделия.



Напомним, селище древних славян в Ясковичах было открыто учеными в прошлом году. Тогда результатом раскопок стала коллекция деталей костюма и украшений, а также серебряная монета римского императора Коммода и др.

Современные славянские народы являются последним суперэтносом Европы, происхождение которого остаётся неизученным. Согласно общепризнанному мнению учёных, наиболее ранней археологической культурой является пражская, принадлежавшая историческим славянам V–VII веков. Самые ранние её памятники открыты на юге Беларуси и в прилегающих регионах Украины – северо-западной Киевщине и Житомирщине.

Фото: bsu.by