Белтелерадиокомпания проводит национальный отборочный тур детского конкурса песни «Евровидение-2019». Заявки впервые принимаются в электронном виде, сообщила БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

«В этом году все заявки подаются в электронном виде на сайте медиахолдинга. Такая форма хорошо зарекомендовала себя на национальном отборе взрослого конкурса песни «Евровидение-2019″. Это более оперативный и продвинутый способ предоставления конкурсантами своих композиций и пакета документов. Организаторам в свою очередь нет необходимости отводить люфт в несколько дней, чтобы получить все почтовые бандероли, как это было ранее», — рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Беларуси либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории нашей страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском или русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично полностью или частично до 1 мая этого года. Участник проекта должен обладать имущественными правами на песню (музыку и текст), аранжировку и фонограмму песни.

Последний день приема заявок — 15 августа. Итоги отборочного тура будут подведены профессиональным жюри не позднее 20 августа. В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Финальный гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору — Белтелерадиокомпании как единственному в нашем стране члену Европейского вещательного союза. Положение о проведении отбора размещено на сайте медиахолдинга в разделе «Спецпроекты».

Детский конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. На счету нашей страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского «Евровидения» и собрала рекордное количество участников за все историю форума: на сцене «Минск-Арены» выступили юные артисты из двадцати стран.