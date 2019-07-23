Олимпийский борец Жан Белянюк баллотировался от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Темнокожий депутат на постсоветском пространстве появится впервые.

Спортсмену 28 лет, он занимается греко-римской борьбой. Родился в Киеве, его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Вырастила парня мать-украинка.

В 2016 году Белянюк завоевал серебро по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также на его счету есть победы на чемпионатах мира и Европы.

Во время избирательной кампании он заявил, что не собирается бросать спорт ради политики и планирует выступить в 2020 году на Олимпиаде в Токио.

Партия Зеленского лидирует на парламентских выборах, что гарантирует Беленюку место депутата в следующем созыве.