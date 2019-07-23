В ночь на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. В огне сгорели 20 из 26 палаток. Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. В лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. В это время в «Холдоми» проходила смена «Хоббитские игры», организованная как сюжетно-ролевая игра по мотивам романов Джона Рональда Руэла Толкина.

В результате пожара погибла 11-летняя девочка. Еще девять человек пострадали. Из них четверо детей госпитализированы. Три ребенка с сильными ожогами находятся в коме. Состояние другого оценивается как удовлетворительное, у него отравление угарным газом. Еще пятерым взрослым оказана медицинская помощь на месте. Ранее медики сообщали, что одна из госпитализированных девочек скончалась, но позже власти Хабаровского края опровергли эту информацию.

Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», — сказал собеседник агентства.

Персонал лагеря поздно вызвал пожарных, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие. База отдыха «Холдоми» зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Бурлакова Виталия Геннадьевича. В октябре 2018 года на ней проводилась плановая проверка пожарного надзора, в ходе которой были выявлены нарушения, отметили представители хабаровской администрации. Работа туристического комплекса приостановлена. Кроме того, прокуратура проверит все подобные детские лагеря на территории края.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 («причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Последняя наказывается штрафом до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок до шести лет.

Семье погибшей девочки выплатят один миллион рублей компенсации. Ранее сообщалось, что эта сумма составит 200 тысяч рублей, а для пострадавших — 50 тысяч рублей. 23 июля погибшей исполнилось бы 11 лет.