К 16 августа «Транснефть» планирует заместить нефть с повышенным содержанием хлорорганики в системе магистральных трубопроводов белорусских операторов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Один из руководителей российской естественной транспортной монополии отметил, что компания вместе с белорусскими коллегами продолжает реализацию мероприятий «дорожной карты», согласованной замредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком и вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко.

Максим Гришанин рассказал, что «Транснефть» не получала письма, направленного в Минэнерго России в конце мая концерном «Белнефтехим». В письме белорусский концерн дал предварительную оценку потерь от поставки некондиционной нефти. При этом российская монополия «плотно работает с Минэнерго России по вопросу о возможных механизмах урегулирования имущественных последствий инцидента».

«Транснефть» информирует Минэнерго РФ об обращениях белорусских партнеров и готовит свою аргументацию.

«Естественно, наши подходы в оценке последствий инцидента не всегда совпадают, но мы надеемся прийти к взаимоприемлемому компромиссу», — отметил Максим Гришанин.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заметил повышенное содержание хлорорганических соединений в поставляемой по «Дружбе» нефти. Некачественную нефть отказались принимать Польша, Германия, Чехия, Словакия. В Беларусь чистая нефть частично начала поступать 2 мая, в Польшу – с 8 июня.

Беларусь будет настаивать на компенсации всех потерь от поставок некачественной нефти: прямых и косвенных. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Российская сторона считает, что ущерб, который нанесли поставки ядовитой нефти клиентам в Беларуси, Польше, Украине, Венгрии, Словакии и Германии, не превышает 100 млн долларов.

Потери только ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от снижения объемов транспортировки нефти из-за инцидента с загрязнением нефтепровода органическими хлоридами превысили 23 млн долларов. «Гомельтранснефть Дружба» начала переговоры с российским ПАО «Транснефть» о компенсации недополученных доходов. Российской стороне предложены два варианта. «Транснефть» может прокачать до конца года через Беларусь запланированные 59,75 млн т, либо согласиться с увеличением тарифов на транспортировку нефти.