Это история началась в августе 2016 года. Рано утром семья Дмитрия Середы проснулась от того, что в их дом ломятся неизвестные люди.

Через пару минут стало понятно, что это милиция — сначала вынесли двери, потом выбили окно и с оружием в руках приказали лечь на пол, в доме еще была жена и 3-летняя дочь. В этот же день стало понятно, что оснований задерживать Дмитрия и вламываться к нему в квартиру, не было. Минчанин уже третий год пытается добиться компенсации — ему отказывали и в прокуратуре, и в Следственном комитете.

Сегодня Дмитрий добился в суде, чтобы отказ в возбуждении уголовного дела отменили, материалы проверки отправили на новое рассмотрение.

Хотя со дня задержания прошло почти три года, Дмитрий Середа до сих пор помнит подробности того утра.

— Проснулся я от шума, подумал, может, потолок падает? — вспоминает он. — Выбежал в коридор, смотрю — трясется дверная коробка. Жена с ребенком спала в другой комнате. У меня шок, думаю, что это за бандиты. Попытался позвонить — телефон не работает. Прибегаю на кухню — а там, за окном, кто-то в черном пытается забраться, кричит на меня. Я был без очков, не сразу понял, что это милиция. Они же не звонили в двери, не пытались нормально зайти.

Я побежал к жене и дочке, слышу — окно разбивается, залетают мужики, начинают орать: «Лицом на пол!», а в руках — оружие. Как мы это пережили, это вообще ужас. Дочка, бедная, сидит, руки вперед выставила. За что задерживают и что вообще произошло, мне не объяснили. Никакие документы не предоставили. «Нечего было своими причиндалами размахивать», — вот единственное, что я тогда услышал и, конечно, ничего не понял. Никакого сопротивления я не оказывал. Но меня силой задержали, потом еще били в машине.

Позже Дмитрий узнал, что его подозревают в хулиганстве. Накануне жительницы Заводского района сообщили в милицию, что встретили в парке эксгибициониста. Но Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона — геолокация, звонки.

Задержание, как стало известно из материалов проверки, организовал оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Заводского РУВД Александр Нущик.

— Если человека задерживают с применением специальных средств, привлечением сотрудников ОМОНа или иных спецподразделений, значит, для этого есть все основания, — заявляла вскоре после инцидента пресс-служба минской милиции.

По закону, выезд ОМОНа на задержание должен быть согласован с руководством ГУВД Мингорисполкома. Устно разрешение дается только в экстренных случаях (п.п. 4−6 Инструкции привлечение сил и средств ОМОН). Физическую силу и спецсредства сотрудники органов внутренних дел могут применять только в случае, если ненасильственным способом остановить или задержать человека невозможно. Перед применением силы милиционер обязан предупредить об этом нарушителя, за исключением случаев, когда промедление создает реальную угрозу для жизни или может повлечь иные тяжкие последствия.

Дмитрия Середу задержали 4 августа. По материалам проверки, решение о привлечении ОМОН оформлено без даты, но в левом верхнем углу стоит резолюция начальника милиции общественной безопасности Ивана Кубракова (на данный момент он возглавляет минскую милицию) — «согласовано», подпись и дата — 5 августа, то есть на следующий день после реального задержания.

— За три года семь раз то возбуждали уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч.3 ст. 426 УК — наказывается лишение свободы на срок от 3 до 10 лет лишением свободы — прим. TUT.BY), то отказывали в возбуждении, — говорит Середа. — Последний раз Генпрокуратура ответила, что противоправных действий не установлено. Ко мне ворвались домой, разбили окно, вынесли двери, мы с женой и ребенком к психологу ходили, я на больничном 16 дней был, два дня меня продержали под стражей, — в итоге за это никто не ответил.

Через месяц после инцидента минчанин пошел на прием к начальнику ГУВД Мингорисполкома Александру Барсукову (сейчас занимает должность замминистра МВД). Барсуков тогда заявил, что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он не намерен. А также сообщил, что Середа может обратиться в милицию по поводу ремонта поврежденных окон и двери в квартире — при его желании это будет сделано. Однако на сегодня в возмещении ущерба за ремонт, который пришлось сделать в квартире, семье Дмитрия отказывают.

— За столько лет, пока идет проверка по моим жалобам и заявлениям, насобиралось материалов на три тома, — говорит Дмитрий Середа. — Из материалов дела стало известно, что пострадавшая девушка, которая живет по соседству, увидела меня и написала оперуполномоченному, что я похож на того преступника.

Оперуполномоченный потом по вайберу отправлял ей и ее подруге, свидетельнице, мои фото и фото «подозрительных» личностей из нашего района, и в переписке ему отвечали — похож или не похож. Вот про меня пострадавшая написала, что «похож», этого было достаточно, чтобы ко мне пришли с ОМОНом, который на альпинистском снаряжении забрался на 9 этаж! Оперуполномоченный еще объяснял, что я физически развит и катаюсь на велосипеде по лесопарковой зоне. На опознании пострадавшая и свидетель заявили, что я не похож на того хулигана, но даже после этого меня не сразу отпустили.

Дмитрий говорит, что для него принципиально добиться справедливости.

— Я обратился в суд, чтобы расследование по делу было возобновлено, чтобы виновных, в конце концов, привлекли к ответственности, — объясняет он.

Дмитрий хочет, чтобы его семье возместили материальный и моральный ущерб и публично попросили прощения на сайте МВД. Сумма материального вреда с учетом ремонта в квартире и денег, потраченных на лечение, около 2 тысяч рублей. Сумму морального вреда мужчина пока не озвучивает.

23 июля в суде Партизанского района принято решение: постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменить, материалы проверки направить начальнику УСК по Минску для проведения дополнительной проверки.