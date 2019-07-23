Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи при проведении уборочной кампании. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает БЕЛТА.

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя! — подчеркнул Александр Лукашенко. — Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы. Залог успеха — четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина».