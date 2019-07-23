Курить нельзя на автобусных остановках, на лестничных клетках, в кафе и ресторанах.

Новые правила, которые предусмотрены антитабачным декретом от 24 января 2019 года, подразумевают, что курильщикам придется пересмотреть свои привычки и во многом себе отказывать.

Новые изменения в декрет главы белорусского государства, которые вступают в силу с 27 июля текущего года, затрагивают государственное регулирование производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий.

Курильщикам с этого момента можно будет курить только в строго отведенных местах. Теперь знак с перечеркнутой сигаретой можно будет встретить повсюду.

Если курильщики будут демонстративно нарушать установленный антитабачным декретом порядок, то это повлечет за собой штрафные санкции в размере до 4 БВ.

При этом такой участи не избегут и любители электронных сигарет. Студентам и преподавателям в университетах, училищах, колледжах, других общеобразовательных учреждениях также курить запрещено, находясь на территории таких заведений.

Если кто-то отважится закурить в подземных переходах, на станциях метрополитена, на остановочных пунктах общественного транспорта, включая и посадочные площадки, то они также будут нарушать закон.

Владельцы автомобильного транспорта рискуют заплатить внушительный штраф, если они будут курить в собственном авто в присутствии ребенка до 14 лет.

Несовершеннолетние курильщики могут стать проблемой для своих родителей, которым придется платить за своих детей штраф.

Может рассматриваться вопрос о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, что повлечет административное нарушение.

В случае, если вина родителей будет доказана в том отношении, что они не выполняют обязанности по воспитанию, то они могут получить штраф в размере до 10 БВ.

Повторное аналогичное нарушение в течение года станет поводом для штрафа в размере 20 БВ.

Так, с 27 июля текущего года следует отказаться от курения в заведениях общепита, на открытых площадках, примыкающих к таким заведениям, а также в барах и ресторанах.

ИП и юрлица должны будут предусмотреть специальные места или комнаты для курения, обустроенные согласно установленным правилам.