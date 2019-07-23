Министерство антимонопольного регулирования и торговли ответило на обращения граждан по поводу взимания интернет-магазинами платы за самовывоз товаров из пунктов выдачи.

МАРТ однозначно назвал практику взимания платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом, неправомерной. В этом случае, по заключению регулятора, дополнительные услуги по доставке товара не оказываются.

В комментарии МАРТ говорится, что законодательством продавцу запрещается обусловливать приобретение товара обязательным приобретением иных услуг, а также без согласия потребителя предоставлять их за плату.

В МАРТ считают, что продавец может предлагать потребителю услугу по доставке в место, указанное покупателем, или по его месту жительства. При этом потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке и забрать товар в месте, определенном продавцом. Это может быть офис, магазин, пункт выдачи, склад.

Перемещение продавцом товара между своими структурными подразделениями является составляющей технологического процесса в рамках данной организации. Расходы на нее учитываются в цене товара.