Баскетболистка сборной Беларуси с американскими корнями Линдсей Хардинг стала помощником главного тренера команды WNBA «Сакраменто Кингз».

«Линдсей — восходящая тренерская звезда, и я очень рад, что она присоединилась к нашей невероятно опытной команде тренеров», — сказал наставник «Сакраменто» Люк Уолтон. — «Ее баскетбольный IQ и доказанный успех на площадке станут ценным дополнением для нашей растущей команды, поскольку мы вместе работаем над созданием философии победителей на долгие годы».

35-летняя Хардинг выступала за «Миннесоту», «Вашингтон», «Атланту», «Лос-Анджелес», «Нью-Йорк» и «Феникс», а также за сборную Беларуси.

В 270 играх WNBA за карьеру Хардинг набирала в среднем 9,8 очка, делала 4,0 передачи и 2,9 подборов.