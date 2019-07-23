Консервативная партия выбрала Джонсона своим лидером. Глава правящей партии Великобритании традиционно становится премьер-министром.

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон во вторник, 23 июля, сменил Терезу Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании. Такое решение около 160 тысяч рядовых членов партии приняли в ходе голосования.

Глава правящей британской партии традиционно становится премьер-министром. Нынешняя глава правительства Тереза Мэй официально покинет свой пост 24 июля, вручив королеве Елизавете II заявление о своей отставке. В тот же день монарх назначит нового премьера и поручит ему сформировать правительство.

Ряд министров готовы уволиться

Борис Джонсон является убежденным сторонником выхода Великобритании из состава Евросоюза («Брекзита») — в том числе без заключения соглашения с Брюсселем. Накануне выборов нового британского премьера первый заместитель министра иностранных дел королевства Алан Дункан подал в отставку. Он неоднократно выступал с критикой в адрес Джонсона.

Днем ранее министр юстиции Великобритании Дэвид Гок объявил, что покинет свой пост, если Джонсон возглавит правительство. Свою позицию он объяснил невозможностью работать с премьером, выступающим за выход Великобритании из состава Евросоюза любой ценой. Еще несколько британских министров также выразили готовность уйти в отставку в случае победы Джонсона, в том числе министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Причина ухода Терезы Мэй — разногласия с парламентом по плану «Брекзита»

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин британского парламента трижды отклоняла соглашение о «Брекзите», ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем. На встрече с королевой Мэй сообщила, что покинет пост премьер-министра, как только будет избран ее преемник.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом «Брекзита». В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.