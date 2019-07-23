В Беларуси бюджетники будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций», сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий Дашко.

Законопроект приводит белорусское законодательство в соответствие с указом от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». «В числе новшеств — единовременная выплата на оздоровление в размере половины оклада», — рассказал парламентарий. Пособие можно будет получать раз в год к отпуску. Планируется также урегулировать вопросы назначения материальной помощи.

Кроме того, расширяются полномочия отраслевых министерств и руководителей на местах. «Согласно законопроекту отраслевые министерства подзаконными актами устанавливают тарифные разряды и определяют перечни стимулирующих и компенсирующих выплат и их размеры. Кроме того, государственным органам и бюджетным организациям предоставляется право самостоятельно устанавливать размеры выплат работникам в зависимости от результатов труда и наличия средств», — отметил парламентарий.

«Это позволит дифференцировать зарплату каждого конкретного работника», — добавил он.

Анатолий Дашко напомнил, что по указу вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников в Беларуси вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров оплаты труда работников бюджетных организаций. Соответствующие изменения претерпит и законодательство. «Система благодаря этому станет проще и прозрачнее», — отметил депутат. При этом ее введение не допускает снижения зарплаты, подчеркнул он.

Поправки будут вноситься в большой пакет документов, в том числе в Трудовой кодекс, законы об индексации доходов населения, о воинской обязанности и службе, о свободных экономических зонах, о государственных минимальных стандартах, об установлении и порядке повышения минимальной зарплаты и другие. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Палатой представителей на осенней сессии.