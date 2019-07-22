Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи планируют достроить в 2020 году. Об этом сообщил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Дату (завершения работ. — Прим. БЕЛТА) назвать пока не могу. Проблема заключается в том, что здание проектировалось как апартаменты, а сейчас мы его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Сроки, которые мы считаем реалистичными — в сентябре окончательно согласовать проект, и тогда, думаю, в следующем году завершим все», — сказал Герман Греф. Подрядчик выбран — это одна из строительных компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.