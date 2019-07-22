Как сообщили «Гомельскай праўдзе» в комиссии по делам несовершеннолетних Петриковского райисполкома, трагедия произошла 21 июля. В тот день девушка поругалась с мамой из-за сделанных в ее адрес замечаний. В пылу ссоры дочь, хлопнув дверью, вышла из квартиры.

Вскоре возле частного дома, который семья использовала как дачу, случайный прохожий обнаружил подростка без признаков жизни.

Известно, что девушка училась в одном из лицеев Мозыря, домой в деревню приехала на каникулы. Семья характеризируется как обычная.