Картонные ложки для замены одноразового пластика начала выпускать Гродненская типография, сообщил БЕЛТА директор предприятия Сергей Вишневский.

Производство новой продукции налажено из остатков сырья, не используемого в дальнейшей переработке. Получен и протокол результатов испытаний о безопасности продукта при использовании в пищевых целях.

«Одно из положений Директивы №7 предусматривает поэтапное снижение использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки и замещение ее безопасными видами. Именно поэтому и запустили новую продукцию. Здесь отсутствует традиционный пластик: картон же рассчитан на полную переработку», — отметил Сергей Вишневский.

Картонные ложки активно использовались во время фестиваля солдатской каши, который в Гродно провели в рамках празднования Дня Независимости. Закупают ложки для замены пластиковой продукции и некоторые производители продуктов питания.

Сергей Вишневский отметил, что сегодня в индустрии пищевых продуктов растет спрос на экологичные решения. Поэтому прорабатывается вопрос расширения линейки упаковочной продукции, одноразовой посуды из картона.

Фото Леонида Щеглова