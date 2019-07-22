Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе. Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с данным перерасчетом составят Br66,2 млн в месяц (Br331 млн до конца 2019 года). Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить Br12,544 млрд.

Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%.-